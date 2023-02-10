В Казани в этом году начнут проектировать новый терминал аэропорта

В Казани в наступившем 2023 году начнут проектировать новый терминал аэропорта. Об этом проинформировал руководитель по стратегическому развитию воздушной гавани столицы Татарстана Андрей Лопатин.

"10 лет назад, когда аэропорт был введен в работу, он был рассчитан на пассажиропоток в 2,5 млн человек. Мы обсуждали уже на 4,18 млн пассажиров, и на сегодняшний день у нас устойчивая тенденция роста. На этот сезон у нас поставлена задача по проектированию нового терминала", — отметил Лопатин.

По его словам, новые времена диктуют новые правила, а пока идут работы над новым терминалом, стараются максимально использовать возможности имеющихся помещений.

Как отметил Лопатин, магазин duty free решили переместить для расширения пространства для пассажиров, сейчас работают над установкой дополнительных пунктов общепита для удобства пассажиров.

