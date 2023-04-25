В Казани на дорожные работы в 2023 году предусмотрено 24 миллиарда рублей

В этом году на проведение дорожных работ в столице Татарстана предусмотрено 24 миллиарда рублей. Об этом проинформировал замглавы исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Стало известно и то, как и куда планируется распределить такую внушительную сумму. Так, 2,8 миллиарда уйдут на дорожные работы по республиканской программа "Наш двор", они уже идут полным ходом.

395 миллионов выделят на дорожную разметку. А чтобы улицы стали светлее, включая улицы в поселках, на освещение выделят 140 миллионов рублей, отдавая предпочтение участкам, где чаще всего происходят дорожные аварии. 48 миллионов направят на ремонт дорог, ведущих к СНТ.

