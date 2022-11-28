В Казани в детсаду открылся "портал в ад" и поглотил игровой домик на площадке

На территории детсада у ЖК "Салават Купере" в Казани произошел провал грунта, в результате которого люди лишь чудом не пострадали, сообщает "Вести-Татарстан".

Однако под землю в открывшийся "портал в ад" ушел детский игровой домик.

Местные жители не на шутку обеспокоены произошедшим. Как отмечают очевидцы, провал грунта случился в выходные, когда детский сад был закрыт. Под домиком образовалась воронка, а над землей осталась видна только его крыша.

Известно, что садик временно закрыт, геофизики начали исследования, чтобы установить причину провала. По словам местных жителей, есть риск, что не только игровые домики и горки, но и настоящие дома и сооружения с людьми могут однажды вот так же внезапно провалиться.

По факту провала грунта проводит проверку региональная прокуратура.