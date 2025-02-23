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· 16+ · Диана Вагапова

В Казани в честь 23 февраля прошло вручение премии «Отцовское признание»

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В Казани, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялось вручение первой республиканской премии «Отцовское признание». Эту награду инициировал Союз отцов Татарстана, чтобы отметить мужчин, которые своим примером укрепляют семьи и сохраняют духовные и нравственные ценности.

Из сотни претендентов жюри выбрало семь победителей в разных категориях. В торжественной обстановке лауреатам вручили дипломы и благодарственные письма. Так, в номинации «Отец-защитник» награду получил участник специальной военной операции Владимир Бастраков, а вручали её представители республиканского движения «Татарстан – новый век» и казанского отделения организации.

Среди обладателей премии оказались преподаватели, композиторы, актёры и архитекторы. Эти мужчины не только достойные отцы, но и образцы приверженности традиционным ценностям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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