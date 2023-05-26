В центре Казани в Суконной слободе построят новый жилой комплекс

В Казани в центре города в Суконной слободе построят новый жилой комплекс
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В Казани, в центре, в Суконной слободе, планируется построить новый ЖК. Он разместится, по планам, на пересечении Тихирнова и Калинина, как раз между ТЦ "Суконная слобода" и улицей Волкова.
ЖК будет включать три пятиэтажки, сообщает "Реальное время".
Строительство начнется в скором времени. Площадь участка под жилой комплекс составляет 4,84 тысячи квадратных метров.
Все первые этажи пятиэтажек в новом ЖК будут адаптированы под коммерческое использование, общая их площадь составит 1,33 тысячи квадратных метров.
Предусмотрена подземная парковака на 99 мест.
Архитектурное решение разработали специалисты из Петербурга - мастерская Степана Липгарта Liphart Architects.