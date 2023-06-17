В Казани в багажнике машины нашли мертвым голого мужчину с перетянутым пенисом

В Казани в припаркованной "Киа" на улице Академика Королева полицейские нашли мертвым совершенно голого мужчину с перетянутым пенисом. Половой орган несчастного был завязан резиновым шнуром.

Мужчина был в багажнике автомобиля. Он был собственником машины.

Труп лежал в окружении секс-игрушек.

Полицейских вызвал охранник расположенного рядом детского сада. Полицейские пришли к выводу, что умер мужчина ненасильственной смертью.

Есть две предположительные версии случившегося, в одной из которых мужчина находился в машине не один.

Как пишет "Татарстан-24" со ссылкой на сексолога, перевязка половых органов часто практикуется в тюрьмах.