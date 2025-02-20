Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани в 2025 году подорожали ритуальные услуги

Транспортировка тела на кладбище оценивается в....

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

В Казани установили тарифы на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень. Согласно постановлению исполкома, в 2025 году их стоимость составит 9 165 рублей 37 копеек. Такие же расценки действуют и в Верхнеуслонском районе, включая Иннополис.

Оформление документов для погребения остается бесплатным. Однако за гроб и сопутствующие принадлежности потребуется заплатить 2,9 тысячи рублей.

Транспортировка тела на кладбище оценивается в 2 054 рубля 19 копеек, а копка могилы и захоронение — в 4,1 тысячи рублей.

Если предусмотрено облачение, общая стоимость не меняется, но на сам процесс выделяется 1,7 тысячи рублей. Доставка необходимых ритуальных предметов обойдется в 805 рублей, а стоимость копки могилы в этом случае увеличивается на 407,98 рубля.

В 2024 году ритуальные услуги стоили 8,3 тысячи рублей, то есть за год их цена выросла на 9,6%. Между тем все больше россиян стали интересоваться кремацией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров

обработка от муравьев в квартире

Не у нас

день назад

2 физика подтвердили библейскую версию о происхождении мира

Интересное в Казани

3 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

стоимость выравнивания пола за квадратный метр в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Казанские торговые центры назвали условия для возвращения западных брендов

Новости Казани

день назад

Стала известна причина смерти 4 студентов в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

Новости Казани

день назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Не у нас

день назад

Ученый опроверг популярные теории о конце света на Земле
Новости Казани
6 часов назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Проект постановления об ограничении движения се...

Новости Татарстана

13 минут назад

Прокуратура Татарстана добилась увольнения экс-главы Тукаевского района Галиева

Новости России

38 минут назад

ВТБ: на Югорском лыжном марафоне откроют новую трассу

Новости Казани

2 часа назад

В Казани водитель Niva оказался в больнице после ДТП

Не у нас

2 часа назад

В Кемеровской области пьяный водитель на скорости снёс беременную мать с сыном
17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю...
Новости Татарстана
час назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на улице Миславского планируют установить скульптуру Зиланта

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 7 семьям бойцов СВО помогли в получении пособия

Новости Казани

4 часа назад

В Казани в 2025 году подорожали ритуальные услуги
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны