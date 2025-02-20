В Казани в 2025 году подорожали ритуальные услуги

В Казани установили тарифы на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень. Согласно постановлению исполкома, в 2025 году их стоимость составит 9 165 рублей 37 копеек. Такие же расценки действуют и в Верхнеуслонском районе, включая Иннополис.

Оформление документов для погребения остается бесплатным. Однако за гроб и сопутствующие принадлежности потребуется заплатить 2,9 тысячи рублей.

Транспортировка тела на кладбище оценивается в 2 054 рубля 19 копеек, а копка могилы и захоронение — в 4,1 тысячи рублей.

Если предусмотрено облачение, общая стоимость не меняется, но на сам процесс выделяется 1,7 тысячи рублей. Доставка необходимых ритуальных предметов обойдется в 805 рублей, а стоимость копки могилы в этом случае увеличивается на 407,98 рубля.

В 2024 году ритуальные услуги стоили 8,3 тысячи рублей, то есть за год их цена выросла на 9,6%. Между тем все больше россиян стали интересоваться кремацией.