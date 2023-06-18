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В Казани в 2023 году приведут в порядок шесть пляжей

В Казани в 2023 году приведут в порядок 6 пляжей
В Казани в 2023 году приведут в порядок шесть пляжей

Фото: открытые источники

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В Казани в текущем году будут приведены в порядок и благоустроены шесть пляжей вместе с прилегающими к ним территориями. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Речь идет об Адмиралтейском пруде, "Изумрудное", о пруде на Маршала Чуйкова, озере Светлом, Малом и Большом Лебяжьих и озере Харовое.

Финансирование на благоустройство выделят из местного бюджета.

Завершить работы, согласно технической документации, планируется до зимы. Подрядчик обязан будет очистить акватории от тины, мусора, обрезать стебли растений в водоемах и освободить от мусора прилегающие к пляжам территории.

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