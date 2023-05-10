В Казани в этом году хотят отремонтировать 223 многоквартирных дома

В Казани в текущем году планируется отремонтировать 223 многоквартирных дома, проинформировал замглавы исполкома столицы Татарстана по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Из числа подлежащих капремонту домов 55 расположены в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, 47 - в Вахитовском и Приволжском, 60 - в Кировском и Московском районах, 52 дома - в Советском районе Казани. Работы должны завершиться полностью в срок до 1 ноября 2023 года.

"Кроме того, в программе текущего ремонта два дома являются объектами культурного наследия. Это усадьба Сухановых на Ульянова-Ленина и дом на Театральной, 5", – рассказал Гиниятуллин.

Кровли в этом году отремонтируют в 81 доме. В 37 домах ремонту подлежат фасады. В 51 доме в улучшении нуждается система отопления, в 56 домах - система снабжения холодной водой, в 26 домах - система снабжения горячей водой. Ремонта канализации ждут 55 домов, электрики - 38 домов. И в 54 домах заменят 158 лифтов.

