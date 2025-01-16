В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

Генконсульство Индии может начать работу в Казани в следующем году. Организационные вопросы, связанные с его открытием, обсудили заместитель посла Индии в России Никилеш Гири и представитель Татарстана в Москве Равиль Ахметшин, сообщила пресс-служба полпредства.

На должность генконсула в Казани планируют назначить Гитику, которая сейчас занимает пост второго секретаря посольства Индии в России. По информации индийской стороны, состав сотрудников консульства уже сформирован. Ожидается, что открытие учреждения посетит министр иностранных дел Индии.

О намерении Индии открыть своё представительство в Казани стало известно в июне 2024 года. Это было озвучено послом Индии в России Винаем Кумаром в ходе его встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском экономическом форуме.

Ранее, 22 октября, во время саммита БРИКС в Казани премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил исторические связи между Индией и столицей Татарстана. Он подчеркнул, что создание генерального консульства поможет укрепить эти отношения. Президент России Владимир Путин поддержал это решение, заявив, что российская сторона приветствует планы Индии по открытию дипмиссии в регионе.