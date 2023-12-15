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· Артем Акчурин

В Казани увеличат производство ТУ-214

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Казанский авиазавод может реализовать производство 100 самолетов ТУ-214 в год. Данные приводит министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Он заявил, что первостепенно необходимо достигнуть результата 20 самолетов в год. На сегодняшний день завод способен выпускать 1-2 воздушных судна в год.


Коробченко отметил, что у предприятия есть всё необходимое для увеличения оборотов производства. И 20 самолетов это минимальный показатель, который мы должны достичь, подчеркнул чиновник.


Министр добавил, что на данный момент ту-214 единственное воздушное судно, которое собирается только из российских комплектующих.

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