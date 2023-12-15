В Казани увеличат производство ТУ-214
Казанский авиазавод может реализовать производство 100 самолетов ТУ-214 в год. Данные приводит министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
Он заявил, что первостепенно необходимо достигнуть результата 20 самолетов в год. На сегодняшний день завод способен выпускать 1-2 воздушных судна в год.
Коробченко отметил, что у предприятия есть всё необходимое для увеличения оборотов производства. И 20 самолетов это минимальный показатель, который мы должны достичь, подчеркнул чиновник.
Министр добавил, что на данный момент ту-214 единственное воздушное судно, которое собирается только из российских комплектующих.