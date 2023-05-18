В Казани утвержден проект масштабной высотной застройки со стилобатом на улице Халитова

В Казани на улице Халитова появится новый квартал К-7 - многоэтажная застройка со стилобатом (соединяющим несколько зданий цоколем), сквером и бассейном и спортивным комплексом. Как пишет "БО", высотки будут иметь до 26 этажей и в них смогут комфортно поселиться более 1800 человек.

Планировка появилась в опубликованном документе в сборнике документации исполкома Казани.

Отмечается, что в квартале будут также построены детский сад на 149 мест, школа на 314 мест, а также взрослая и детская поликлиники.

Парковка для жильцов будет рассчитана на 550 мест для авто, но еще 128 мест будут доступны в пристроенных помещениях, а для гостей запланировали 99 парковочных мест.

Около гектара от общей площади отдадут под сквер.

