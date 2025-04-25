В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях
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В Казани официально определили допустимые сроки отключения коммунальных услуг при аварийных ситуациях. Соответствующие положения опубликованы в сборнике муниципальных правовых актов, где также изложен порядок ликвидации последствий таких происшествий.
Согласно документу, на подготовительные работы отводится до 45 минут, а информация о происшествии — причины, масштаб, последствия и предполагаемая продолжительность ремонта — должна быть передана в течение 10 минут после его выявления.
Что касается самих временных рамок отключения, они строго регламентированы:
электроснабжение может быть прекращено не более чем на 2 часа,
водоснабжение — от 8 до 24 часов, в зависимости от диаметра труб и глубины их залегания,
отопление может быть отключено максимум на 2–8 часов — этот параметр зависит от температуры наружного воздуха и темпа охлаждения помещений.
Такие меры направлены на снижение дискомфорта для жителей и ускорение реагирования аварийных служб, а также на прозрачность в информировании граждан. Постановление призвано обеспечить стандартизированный подход к действиям при ЧС в жилищно-коммунальной сфере, что особенно актуально в период весенних и осенних переходов, когда возрастает количество внештатных ситуаций.
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