Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях

Муниципальные власти Казани утвердили нормативы...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

В Казани официально определили допустимые сроки отключения коммунальных услуг при аварийных ситуациях. Соответствующие положения опубликованы в сборнике муниципальных правовых актов, где также изложен порядок ликвидации последствий таких происшествий.

Согласно документу, на подготовительные работы отводится до 45 минут, а информация о происшествии — причины, масштаб, последствия и предполагаемая продолжительность ремонта — должна быть передана в течение 10 минут после его выявления.

Что касается самих временных рамок отключения, они строго регламентированы:

  • электроснабжение может быть прекращено не более чем на 2 часа,

  • водоснабжение — от 8 до 24 часов, в зависимости от диаметра труб и глубины их залегания,

  • отопление может быть отключено максимум на 2–8 часов — этот параметр зависит от температуры наружного воздуха и темпа охлаждения помещений.

Такие меры направлены на снижение дискомфорта для жителей и ускорение реагирования аварийных служб, а также на прозрачность в информировании граждан. Постановление призвано обеспечить стандартизированный подход к действиям при ЧС в жилищно-коммунальной сфере, что особенно актуально в период весенних и осенних переходов, когда возрастает количество внештатных ситуаций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

перекись водорода дезинфицирующее средство

Не у нас

9 часов назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить

биксипластия волос в Новосибирске

Не у нас

15 часов назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Новости Татарстана

15 часов назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
15 часов назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Не у нас

36 минут назад

Ученые из России создали аналог лекарства от 11 видов рака

Не у нас

36 минут назад

Самый быстрый день в истории: Земля ускорила вращение и побила рекорд

Новости Татарстана

час назад

Два колледжа Татарстана стали победителями проекта «Профессионалитет»

Новости Казани

час назад

В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда
В Казани установили предельные сроки отключения...
Новости Казани
41 минуту назад

В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях

Новости Казани

час назад

В Казани приставы опечатали опасное газовое оборудование

Не у нас

час назад

Врач Жемчугов напомнил о мерах профилактики холеры

Не у нас

час назад

CEE: на дне Балтики найден необычный источник парниковых газов
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы