В Казани установили мемориальную доску летчику-испытателю Борису Машковцеву

Мемориальную доску, посвященную Борису Машковцеву, установили сегодня в Московском районе Казани.

Борис Мощковцев считался заслуженным летчкиом-испытателем Казанского авиазавода. Также с 1942 он был летчиком бомбардировочного авиационного полка. Также он был испытателем авиационных бомб, серийных бомбардировщиков, реактивных истребителей.

Борис Машковцев закончил Энгельсскую военную авиационную школу лётчиков. А в 1966 году 22 июля летчик был удостоен звание Героя Советского Союза. Ему вручили ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 11265.