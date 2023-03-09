В Казани установят стелу "Казань - город трудовой доблести"

В столице Татарстана установят стелу "Казань – город трудовой доблести" за 130 миллионов рублей

Стелу "Казань – город трудовой доблести" установят на площади у Северного вокзала. По данным городских властей, стоимость работ составит 130 млн рублей.

Исполком Казани опубликовал постановление о подготовке плана мероприятий в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Одним из мероприятий станет установка стелы. Это звание присвоил столице Татарстана президент РФ Владимир Путин в 2020 году.

Стелу откроют 8 мая 2023 года.