В Казани установят стелу "Казань - город трудовой доблести"
Фото: kazan.kp.ru
Стелу "Казань – город трудовой доблести" установят на площади у Северного вокзала. По данным городских властей, стоимость работ составит 130 млн рублей.
Исполком Казани опубликовал постановление о подготовке плана мероприятий в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Одним из мероприятий станет установка стелы. Это звание присвоил столице Татарстана президент РФ Владимир Путин в 2020 году.
Стелу откроют 8 мая 2023 года.