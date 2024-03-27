В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации из-за непогоды

В Казани начались интенсивные работы по очистке ливневой канализации в связи с неблагоприятными погодными. Об этом проинформировали в мэрии города.



Сотрудники занимаются очисткой ливневых лотков для обеспечения беспрепятственного стока воды и проводят процедуры по очистке колодцев в рамках предпринятых мер, отметили в администрации.



Уже завершена чистка систем и устранены затопления на проспекте Фатиха Амирхана, а также на улицах Миля, Маршала Чуйкова, Мавлютова и др. Работы на данный момент продолжаются.Жителей призывают сообщать о проблемных участках ливневой канализации в диспетчерскую службу "Городское благоустройство" по телефону: 555-07-96.