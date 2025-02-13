В Казани Ураза-байрам будет праздноваться 30 марта
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В Татарстане в 2025 году мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам пройдут 30 марта и 6 июня соответственно. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
В документе отмечается, что 30 марта, согласно лунному календарю и традициям, станет днем празднования Ураза-байрама, а 6 июня будет отмечаться Курбан-байрам.
Так как 30 марта выпадает на воскресенье, дополнительного выходного не предусмотрено. А 6 июня, которое приходится на пятницу, по законам республики объявлено выходным днем. Ранее Министерство труда Татарстана также сообщало, что эти даты будут нерабочими.
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