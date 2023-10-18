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В Казани ураганный ветер нанес ущерб четырем паркам и скверу

В Казани ураганный ветер нанес ущерб четырем паркам и скверу

Фото: социальные сети

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В Казани ураганный ветер, который свирепствовал 17 октября, повредил четыре парка и один сквер. Убытки подсчитывают в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке "Комсомолец", на бульваре "Фестивальном", в сквере на Мира.

В Дирекции парков и скверов столицы Татарстана сообщили, что в общественных пространствах повалено много деревьев, сейчас специалисты предпринимают все меры, чтобы устранить последствия погодного катаклизма.

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