В Казани умер лидер польской общины Станислав Козловски

В Казани скончался председатель местной общественной организации "Поляки Казани" Станислав Веслав Козловски. Уроженец польского города Кошалин, он на родине окончил механический техникум, а впоследствии приехал в СССР, где учился в Московской высшей партийной школе (МВПШ) и получил специальность политолога, пишет "Реальное время".

"Уход из жизни Станислава Козловски — большая утрата не только для Ассамблеи народов Татарстана, но и для всего этнокультурного движения республики, которое потеряла яркого лидера, внесшего значительный вклад в сохранение мира и согласия на территории Татарстана, а также популяризации польской культуры", — отметили в руководстве Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, выразив соболезнования по случаю кончины Козловски.

Козловски в Татарстан переехал в 1994 году, а с 2016 года жил в Казани. В 2019 году он вошел в инициативную группу по созданию МОО "Поляки города Казани", целью которой были обозначены гармоничное развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление дружеских связей народов Татарстана и Польши, сохранение и развитие культурных традиций живущих в республике и ее столице поляков. С 2020 года Станислав Козловски возглавлял МОО "Поляки города Казани".

Прощание с ним состоится 9 февраля в 14.30 в траурном зале по адресу: Сибирский тракт, 31.