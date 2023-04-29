В Казани скончался известный журналист и политтехнолог Владимир Марченко

Накануне на 71-м году жизни умер известный казанский журналист и политтехнолог Владимир Марченко. Причиной смерти стала болезнь. Смерть наступила дома, в Казани, сообщает его супруга, пишет "БО".

Владимир Марченко - урожденный казанец. Был кандидатом философских наук, заметным специалистом в области социальных коммуникаций. Трудился в Минпечати РТ.

В нулевые годы работал на президентских и парламентских избирательных кампаниях. Такой жа работой занимался в России, на Украине. Потом трудился Минкульте РТ, был советником министра образования Татарстана.