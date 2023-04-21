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В Казани умер 49-летний глава диабетического общества инвалидов Татарстана Ильшат Гарипов

В Казани умер 49-летний руководитель диабетического общества инвалидов РТ Ильшат Гарипов
В Казани умер 49-летний глава диабетического общества инвалидов Татарстана Ильшат Гарипов

Фото: открытые источники

В Казани скончался 49-летний руководитель диабетического общества инвалидов РТ Ильшат Гарипов. Он не дожил до своего 50-летия несколько месяцев, юбилей он отмечал бы в сентябре.

Организацию, которая помогает людям с диабетом, Гарипов создал в 2004 году. В Казани организовали три группы в детских садах, которые посещают дети с таким диагнозом.

В 2007 году Ильшат Гарипов провел первую летнюю смену в детском лагере для детей-диабетиков.

В 2005 году им была открыла "Школа Диабета".

Панихида состоится 22 апреля в 10.00 на мусульманском кладбище на Мамадышском тракте, 40.

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