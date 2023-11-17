В Казани уменьшилось число безработных

В Казани уменьшилось количество безработных, сейчас уровень безработицы в столице Татарстана оценивается в 0,33%. Об этом информирует городской ЦЗН.

Безработными на данный момент в Казани числятся 2156 человек. В прошлом году в тот же период таких гражден было на 1500 человек больше. В среднем на поиск работы у безработного в Казани уходит 4,4 месяца.

Служба занятости Казани по данным на 1 ноября предоставляет 17,9 тысячи вакансий. Больше всего специалистов требуется в промышленности, в стоительстве, в логистике и транспорте.

