В Казани уменьшилось число безработных
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В Казани уменьшилось количество безработных, сейчас уровень безработицы в столице Татарстана оценивается в 0,33%. Об этом информирует городской ЦЗН.
Безработными на данный момент в Казани числятся 2156 человек. В прошлом году в тот же период таких гражден было на 1500 человек больше. В среднем на поиск работы у безработного в Казани уходит 4,4 месяца.
Служба занятости Казани по данным на 1 ноября предоставляет 17,9 тысячи вакансий. Больше всего специалистов требуется в промышленности, в стоительстве, в логистике и транспорте.