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В Казани у журналистки Наили Муллаевой провели обыск из-за чужого комментария в "ВК"

В Казани у журналистки Наили Муллаевой проведен обыск из-за комментария чужого мужчины в "ВК"
В Казани у журналистки Наили Муллаевой провели обыск из-за чужого комментария в "ВК"

Фото: открытые источники

В Казани у журналистке Наиле Муллаевой пришли с обыском, причиной стал комментарий чужого мужчины в социальной сети "ВК" на странице Муллаевой.
Об этом информирует SOTA.

Дело возбудили о дискредитации ВС РФ, Муллаева заверяет, что с мужчиной даже не знакома.

Впрочем, известно, что она - не обвиняемая. Она проходит по делу свидетелем. У нее забрали два телефона, ноутбук, две сим0карты - российскую и латвийскую.

Сама Муллаева уверена, что комментарий мужчины - только повод для того, чтобы забрать ее технику.

В декабре прошлого года она была арестована на шесть суток по статьи о повторном нарушении закона о митингах. Ее уже штрафовали по статье о дискредитации армии на 30 тысяч. Она покидала РФ, но потом решила вернуться в Казань, о чем и оповестила в социальных сетях.

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