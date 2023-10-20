В Казани у жителей двух районов из кранов потечет зеленая вода

23 октября у жителей Приволжского и Советского районов столицы Татарстана из кранов может потечь вода зеленого цвета. Пугаться не надо, заявили в мэрии - эксперты "Казанских тепловых сетей" будут искать место утечки теплоносителя, а потому в воду добавят краситель "Уранин-А".

Если у себя в квартире казанцы заметят зеленую воду из крана, нужно сообщить об этом в диспетчерскую:+7(843)291-87-95.

Сам краситель используется в системах теплоснабжения и опасности для экологии и здоровья людей не представляет.