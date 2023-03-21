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В Казани у женщины забрали иномарку за долги сына: автоледи пыталась ее отбить

В Казани женщина лишилась авто из-за долгов сына за коммуналку
В Казани у женщины забрали иномарку за долги сына: автоледи пыталась ее отбить

Фото: ФССП РТ

В трудную ситуацию попала жительница Казани. Ее остановили инспекторы ГИБДД, которые заявили, что будут вынуждены вызвать приставов, так как за сыном автоледи, на которого и оформлена иномарка, числится крупный долг за ЖКУ.

Приставы приехали и подтвердили: все верно, ошибки нет. Сын женщины не только не платит "коммуналку", но и задолжал большой штраф за нетрезвую езду.

При аресте автомобиля женщина оказывала сопротивление – машину за долги сына отдавать она не собиралась, сообщили в УФССП Татарстана. Несмотря на ее противостояние, иномарка была арестована с изъятием. Как оказалось, это помогло - уже на следующий день задолженность была погашена полностью.

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