В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад

В региональной столице Татарстана стартовал ремонт фасада строения бывшего клуба «Арена». который находится на ул. Пушкина, пишет «БИЗНЕС Online».

Конструкцию перегородили забором. Немного плитки уже сняли.

Напомним, здание было возведено в 1970-х годах. В годы СССР на 1 этаже был магазин «Дары природы», а на 2 был открыт ресторан «Огни Казани». Клуб являлся первым ночным заведением в Казани и начал работать в 1995(6) году. После того, как его закрыли в 2017 году владельцы планировали превратить строение в офисный или торговый центр.

Ранее мы писали о том, что кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась 11-летняя девочка в Тетюшах. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан.

Помимо этого, в сырой курице в этом же заведении была сальмонелла. Общепит закрыт на 80 дней.