В Казани у вертолетного завода из-за массового ДТП образовалась гигантская пробка

Серьезное ДТП произошло сегодня рано утром, 21 декабря, у проходных вертолетного завода на улице Тэцевской в Казани.

Как пишет "Татар-информ" со ссылкой на очевидцев, столкнулись не менее трех автомобилей - "Лада", Volkswagen и Hyundai.

При ударе отечественную легковушку развернуло, она перекрыла дорогу, недоступны для движения оказались все полосы. Корейскую легковушку от удара отбросило на обочину.

Из-за ДТП на участке дороги образовалась гигантская пробка – движение стоит практически от улицы Копылова.