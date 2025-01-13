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В Казани у бойца СВО похитили 2 миллиона выплат за ранение

Полиция задержала троих подозреваемых

Екатерина Елисеева

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Инцидент произошел в ночь на 6 декабря 2024 года, но информация о нем появилась только сейчас. Анатолий Лобанов (имя изменено) отдыхал в ночном клубе «Nebar», после чего его охрана попросила покинуть заведение. Мужчина уснул у входа и очнулся в 7-й городской больнице, обнаружив пропажу двух смартфонов — iPhone 15 и Realme — а также банковской карты.

Полиция задержала троих подозреваемых: 18-летнего Телмана Манафли, 19-летнего Новруза Гулиева и 22-летнего Никиту Иванова. По версии следствия, они украли у Лобанова около 2 млн рублей, доступ к которым получили через украденный Realme. Подозреваемые совершили переводы и покупки, а также сняли наличные в банкомате.

Общий ущерб, включая смартфоны, составил 2 миллиона 97 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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