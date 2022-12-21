В Казани у бизнесмена вымогали 3,5 миллиона: угнали Mercedes-Benz вместе с водителем и угрожали расправиться с семьей

У 34-летнего предпринимателя в Казани в период с августа по октябрь вымогали 3,5 миллиона рублей. Угрожали расправой над ним и членами его семейства, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Оперативники задержали троих подозреваемых.

Угрожая 22-летнему водителю бизнесмена, на пересечении Аббасова и Мамадышского тракта в середине октября злоумышленники угнали Mercedes-Benz S-500, который принадлежал предпринимателю.

При этом сделали это вместе с водителем. Его заставили отогнать иномарку на улицу Сыртлановой, а потом отпустили, попросив передать работодателю очередное требование заплатить.

В дальнейшем Mercedes-Benz перегнали на границу с Казахстаном и продали.

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РТ при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали троих подозреваемых — жителей Казани. Двое из них ранее были неоднократно судимы, один находился в федеральном розыске за серию краж в Москве.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, разбое и похищении человека. Даже под стражей мужчины своей вины не признают.