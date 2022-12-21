Новости Казани
· Служба новостей

В Казани у бизнесмена вымогали 3,5 миллиона: угнали Mercedes-Benz вместе с водителем и угрожали расправиться с семьей

В Казани у бизнесмена вымогали 3,5 миллиона: угнали Mercedes-Benz вместе с водителем и угрожали расправиться с семьей

Фото: vsluh.ru

У 34-летнего предпринимателя в Казани в период с августа по октябрь вымогали 3,5 миллиона рублей. Угрожали расправой над ним и членами его семейства, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Оперативники задержали троих подозреваемых.

Угрожая 22-летнему водителю бизнесмена, на пересечении Аббасова и Мамадышского тракта в середине октября злоумышленники угнали Mercedes-Benz S-500, который принадлежал предпринимателю.
При этом сделали это вместе с водителем. Его заставили отогнать иномарку на улицу Сыртлановой, а потом отпустили, попросив передать работодателю очередное требование заплатить.
В дальнейшем Mercedes-Benz перегнали на границу с Казахстаном и продали.

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РТ при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали троих подозреваемых — жителей Казани. Двое из них ранее были неоднократно судимы, один находился в федеральном розыске за серию краж в Москве.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, разбое и похищении человека. Даже под стражей мужчины своей вины не признают.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

9 часов назад

Путин принял важное решение по поводу мобилизации и дал распоряжения

Редакция помогает

день назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

https://egeturbo.ru/kursy-ege-i-oge

Новости мира

день назад

"Размазало об столб": пассажиры выбросили из движущегося поезда попутчика, который украл телефон

Полезное

2 дня назад

Специалисты заявили: жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется

Профи - курсы дизайна казань

Новости Казани

8 часов назад

Выпила совсем немного: 16-летняя девушка в Казани умерла от отека мозга после приема алкоголя

Новости Казани

день назад

Казанский священник, подписавший петицию против СВО на Украине, наказан

Новости Казани

день назад

Ксения Собчак пожалела мобилизованного в Казани слесаря, страдающего тяжелой сонной патологией

Новости России

день назад

"Крайне сложная": Путин высказался о текущей обстановке в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Новости России

день назад

"Родители поделили детей как вещи": что известно о подростке, который насмерть замерз в канаве
Армия и оружие
44 минуты назад

Ранили, но выкарабкался и вернулся в зону СВО: 26-летний танкист из Казани получил золотую звезду Героя России

Ранили, но выкарабкался и вернулся в зону СВО: 26-летний танкист из Казани получил золотую звезду Героя России

Новости Казани

59 минут назад

В Казани у бизнесмена вымогали 3,5 миллиона: угнали Mercedes-Benz вместе с водителем и угрожали расправиться с семьей

Редакция помогает

6 часов назад

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости Казани

час назад

В Казани мужчина поехал на автобусе с овцой на поводке

Новости России

2 часа назад

"Все методы хороши!": Спикер Совета Федерации Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации в России
19 елочных базаров открылись в Казани: где купить елочку - адреса и цены

Новости России

2 часа назад

Украинский полковник Свитан заявил о начале спецоперации Киева по захвату Крыма

Погода

3 часа назад

Сразу три опасных погодных явления: синоптики предупредили жителей РТ об ухудшении погоды 22 декабря

Новости Казани

8 часов назад

В Казани у вертолетного завода из-за массового ДТП образовалась гигантская пробка
Тысячи рублей вникуда: казанцам рассказали, как избежать безумных трат при ремонте