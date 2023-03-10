В Казани у бизнес-леди украли целый грузовик с цветами на 1,6 миллиона рублей

У владелицы цветочного магазина в Казани Назили Даминовой украден грузовик с цветами на 1,6 млн рублей. Бизнес-леди самостоятельно нашла пропавшую машину в одном из московских автосервисов. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Перед 8 Марта владелица цветочного бизнеса в Казани заказала у московского поставщика "Санрайз" 106 коробок с цветами на общую сумму 1,6 млн рублей. Через объявление в интернете она нашла грузоперевозчиков. С женщиной связались представители компании ООО "Спрут" и подтвердили доставку товара. 6 марта водитель загрузился на складе в Москве и уехал, но в Казани его так и не дождались.

Тогда бизнес-леди поехала в Москву сама и начала искать пропавший товар. На складе ей рассказали приметы водителя, а в офисе компании-перевозчика она узнала данные автомобиля.

Ей рассказали, что на грузовике была характерная наклейка. По наводке дальнобойщиков женщина нашла пропавшую машину с товаром в одном из автосервисов. Как выяснилось, водитель не собирался ничего воровать. Он объяснил, что ему было лень ехать в Казань и три дня он провел с друзьями в мастерской.

Заявление в правоохранительные органы предпринимательница подавать не намерена.

Вопрос с грузом и финансами уже улажен.