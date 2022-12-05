В Казани у АЗС на Проспекте Победы мужчина случайно поджег себя

В Казани мужчина случайно поджег на себе куртку возле АЗС на проспекте Победы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

33-летний автолюбитель при заправке машины нечаянно облился бензином, отмечается в сообщении. Отъехав от АЗС, он увидел на куртке свисавшую нитку и не придумал ничего другого, как просто укоротить ее зажигалкой. Это едва не привело к трагедии.

Верхняя одежда моментально воспламенилась. Мужчина сразу выбежал из машины и пытался самостоятельно сбить огонь. В результате с ожогами правой кисти 2−3 степени его госпитализировали в РКБ.