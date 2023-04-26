В Казани троллейбус № 1 изменит свой маршрут из-за строительства дорожной развязки на Горьковском шоссе

Троллейбус № 1 в Казани поменяет привычный маршрут в связи с переносом контактных линий с улицы Восстания на улицу Кулахметова. Это делается для строительства трехуровневой развязки на Горьковском шоссе, проинформировал МУП "Метроэлектротранс".

"На время строительно-монтажных работ маршрут № 1 будет пролегать по ул. Восстания до остановки "Разъезд Восстания" с поворотом на ул. Кулахметова далее с возвратом на ул. Болотникова", — говорится в официальном сообщении компании.

Дата изменений, предположительно, - июнь.