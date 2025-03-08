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В Казани три аграрных учебных заведения объединят в один университет

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С 1 апреля в республике начнет работу Казанский государственный аграрный университет, который объединит три образовательных учреждения: действующий аграрный университет, ветеринарную академию имени Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса.

Главная цель реформы — решить проблему нехватки специалистов в агропромышленном комплексе, где кадровая обеспеченность сейчас составляет 85%. Особенно востребованы агротехники, ветеринарные врачи и агрономы.

Как отметил ректор Айрат Валиев, новый вуз станет крупным евразийским центром аграрного образования и науки. В его структуру войдут четыре института и два факультета, при этом ветеринарная академия сохранит свое историческое название.

Для привлечения студентов предусмотрена расширенная стипендиальная программа. Размер стипендии ректора может достигать 10 тысяч рублей, также предусмотрены выплаты от Минсельхоза РТ и аграрных предприятий. Кроме того, увеличено количество мест для целевого обучения, что позволит готовить специалистов под конкретные запросы работодателей.

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