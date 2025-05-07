В Казани ТНТ высадил яблони в память о героях ВОВ

В Парке Победы в Казани появились молодые яблони — их высадили представители телеканала ТНТ в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

История живёт, пока её помнят. Эти деревья — наш скромный, но важный вклад в сохранение памяти о тех, кто подарил нам Мир, — говорит PR-директор телеканала ТНТ Анастасия Бачина.

ТНТ

Акция приурочена к приближающемуся 80-летию Великой Победы и призвана напомнить о её цене, а также важности сохранения исторической памяти.