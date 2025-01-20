В Казани термы на Оренбургском тракте могут открыться 1 марта

В Казани готовятся к открытию нового термального комплекса на Оренбургском тракте. Представители строящегося центра сообщили, что запуск объекта приближается, а жителей и гостей региона призвали готовиться к «новому уровню комфорта». Об этом рассказали в телеграм-канале Госстройнадзора РТ.

По предварительным данным, открытие комплекса планируется на 1 марта 2025 года. Однако точная стоимость посещения пока не озвучена. Актуальные цены будут объявлены ближе к дате запуска.

В Госстройнадзоре Татарстана уточнили, что здание, реконструированное под руководством ООО «Термы», соответствует проектной документации. В комплексе предусмотрены витражи, бассейны, бани, а также отдельно стоящие сауны, уличные бассейны и террасы.

Ранее сообщалось, что термальный комплекс планировали открыть осенью 2024 года, но сроки были перенесены на зимний период без указания точной даты. Теперь известно, что объект будет готов к приёму посетителей весной 2025 года.