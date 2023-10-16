В Казани тепло пустили во все многоквартирные дома

Власти Казани отчитались, что тепло по состоянию на 16 октября пущено во все многоквартирные дома и во все социальные объекты. Об этом сообщил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин..

"На сегодняшний день теплом обеспечены все 5 523 многоквартирных дома и 852 объекта социальной сферы города", — отметил он.

По словам чиновника, пуск тепла в Казани в этом году обошелся без существенных и масштабных происшествий. По его словам, на этой неделе в Казани доведут до логического окончания все наладочные работы.