В Казани судят экс-начальника колонии, который по ночам заставлял зэков собирать пазлы

Московский районный суд Казани продолжает рассматривать уголовное дело, главным фигурантом которого стал 37-летний бывший руководитель исправительного центра УФСИН по Татарстану Раиля Бариева. Он обвиняется в нарушении трудовых норм: он заставлял заключенных по ночам собирать и комплектовать наборы с пазлами.

Следователи также считают, что начальник заставил одного из заключенных ремонтировать водонагреватель за свой счет, а также сдал на лом металлические двери.

В итоге экс-начальнику предъявили обвинение в трех эпизодах превышения должностных полномочий.

Допросить свидетелей сегодня в суде не удалось, суд перенесли.

