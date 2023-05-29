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В Казани судят бывшего начальника колонии, который заставлял зэков по ночам собирать пазлы

В Казани судят экс-начальника колонии, который по ночам заставлял зэков собирать пазлы
В Казани судят бывшего начальника колонии, который заставлял зэков по ночам собирать пазлы

Фото: открытые источники

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Московский районный суд Казани продолжает рассматривать уголовное дело, главным фигурантом которого стал 37-летний бывший руководитель исправительного центра УФСИН по Татарстану Раиля Бариева. Он обвиняется в нарушении трудовых норм: он заставлял заключенных по ночам собирать и комплектовать наборы с пазлами.

Следователи также считают, что начальник заставил одного из заключенных ремонтировать водонагреватель за свой счет, а также сдал на лом металлические двери.

В итоге экс-начальнику предъявили обвинение в трех эпизодах превышения должностных полномочий.
Допросить свидетелей сегодня в суде не удалось, суд перенесли.

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