В Казани суд заочно арестовал журналиста-иноагента

В Казани Советский районный суд заочно арестовал журналиста, Андрея Григорьева*. Мужчина ранее попал в список иноагентов-СМИ.

Заочный арест связан с обвинением Григорьева* в призывах к осуществлению терактов, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма.

По данным издания "Бизнес-Онлайн" с ходатайством об аресте обратилось следствие.

Постановлением суда Григорьеву* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента задержания на территории РФ, либо с момента экстрадиции в Россию. Сейчас он объявлен в розыск.



*- СМИ-иноагент.