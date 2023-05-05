В Казани суд вынес приговор по делу о майнинге на подстанции "Метроэлектротранса"

Суд в Казани вынес приговор 34-летнему и 42-летнему бывшим сотрудникам "Метроэлектротранса", которые злоупотребили должностными полномочиями. Прокуратура поддержала обвинение.

Руководитель энергохозяйства наземного транспорта и главный инженер компании договорились заработать на добыче криптовалюты. Они купили 25 единиц оборудования и установили на тяговой подстанции казанской подземки.

Доходы от майнинга мужчины делили. Прокуратура РТ установила, что такой бизнес они вели с марта по май 2021 года. Ущерб, который они нанесли предприятию, составил 567 тысяч рублей.

Суд дал им по 2 года условно с испытательным сроком в полтора года каждому. Обоим мужчинам запретили занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на срок до 2 лет. Вину оба признали частично, а ущерб своему родному МУП вернули в полной мере.