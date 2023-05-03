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В Казани суд вынес приговор по делу хоккеиста Бровкина, которого пытались "поставить на криминальный выкуп" за проигрыш в матче

В Казани суд вынес приговор по делу хоккеиста Бровкина, с которого вымогали деньги за "проигрыш в матче"
В Казани суд вынес приговор по делу хоккеиста Бровкина, которого пытались "поставить на криминальный выкуп" за проигрыш в матче

Фото: открытые источники

Ново-Савиновский суд в Казани вынес приговор по резонансному делу о проигрыше "Ак Барса", после которого форварда команды Артура Бровкина "развели" под предлогом "криминального выкупа" за проигрыш на 4,3 миллиона рублей. За всей историей стоял хоккеист-любитель Максим Сидоров, который и придумал эту схему обогащения. С учетом непогашенной судимости суд дал ему 5 лет колонии общего режима.

Сидоров в суде каялся и говорил, что не хочет сидеть, а готов работать, что искупить вину перед другом Артуром. Но судьи скептически отнеслись к таким обещаниям.

В суде установлено, что Сидоров придумал историю об угрозах якобы криминальных авторитетов, которые потеряли деньги на ставках из-за проигрыша "барсов". В итоге в течение года вплоть до апреля 2022 года Сидоров от друга получил более 4 миллионов.

Артур верил, что друг всего лишь хочет помочь уладить с авторитетами недоразумение. При этом друг передавал якобы слова авторитетов, угрожавших, что Бровкину прострелят ноги, и больше он играть в хоккей не сможет.

Когда форвард понял, что вымогательство и не думает заканчиваться, пошел в полицию, пишет "Реальное время".
Сидорова задержали после получения от потерпевшего 500 тысяч рублей. нашли и криминальных авторитетов, которых он упоминал, но те оказались совершенно ни при чем.

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