В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

В Казани мировой судья участка №5 Советского района рассмотрел гражданский иск, связанный с акцией «1+1» в магазине одежды. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Татарстана.

Истец приобрел 62 единицы товара, заплатив полную стоимость за 31 вещь, а оставшиеся получил за символический рубль.

Позже он заявил, что вещи, купленные без скидки, ему не подошли, и потребовал вернуть за них деньги. Однако суд отказал в удовлетворении иска, сочтя это злоупотреблением правом.

В ходе разбирательства нарушений со стороны магазина выявлено не было. Суд, напротив, отметил, что истец пытался использовать акцию не по ее прямому назначению.

Апелляционный суд согласился с этим решением и оставил его без изменений, уточнили в Министерстве юстиции Татарстана.