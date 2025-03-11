Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

В ходе разбирательства нарушений со стороны маг...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

В Казани мировой судья участка №5 Советского района рассмотрел гражданский иск, связанный с акцией «1+1» в магазине одежды. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Татарстана.

Истец приобрел 62 единицы товара, заплатив полную стоимость за 31 вещь, а оставшиеся получил за символический рубль.

Позже он заявил, что вещи, купленные без скидки, ему не подошли, и потребовал вернуть за них деньги. Однако суд отказал в удовлетворении иска, сочтя это злоупотреблением правом.

В ходе разбирательства нарушений со стороны магазина выявлено не было. Суд, напротив, отметил, что истец пытался использовать акцию не по ее прямому назначению.

Апелляционный суд согласился с этим решением и оставил его без изменений, уточнили в Министерстве юстиции Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

22 часа назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

дезинфекция от тараканов и клопов в квартире

Лонгриды

18 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

4 дня назад

Не стоять у плиты часами: рассказываем о быстрых и вкусных ужинах для казанцев

ремонт туалета панелями под ключ в Москве

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

Не у нас

3 часа назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Лонгриды
18 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

10 марта 2025 года обычное утро на улице Вишнев...

Новости Казани

3 минуты назад

Медики рассказали о состоянии 5 пострадавших в ДТП на Вишневского в Казани

Интересное в Казани

22 часа назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

Не у нас

38 минут назад

Wildberries представил платформу Wibes для покупки через видео

Не у нас

час назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово
В Казани суд встал на сторону магазина одежды в...
Новости Казани
час назад

В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

Не у нас

час назад

Massive Attack отправили в космос кавер на песню «Гражданской обороны»

Новости Казани

час назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Не у нас

2 часа назад

Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса
Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких геро...
Новости России
4 дня назад

Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких героинь российских сериалов