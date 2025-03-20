В Казани суд присяжных оправдал 5 фигурантов дела «бригады Джамая»

Коллегия присяжных Приволжского суда Казани оправдала всех пятерых обвиняемых по делу «бригады Джамая» — преступной группировки, фигурировавшей в делах об убийстве, покушении и вымогательстве. Четверых подсудимых освободили из-под стражи, а одному отменили домашний арест, сообщили участники процесса изданию «Реальное время».

Присяжные более трех часов обсуждали вердикт. По эпизоду с покушением их решение было единогласным — вина не доказана. По остальным обвинениям перевес оказался в пользу оправдания. Адвокаты назвали такой исход ожидаемым, так как доказательства были основаны лишь на показаниях свидетелей, не являвшихся очевидцами событий.

Следствие утверждало, что внутри ОПГ «Борисковские» в 1992 году возникла группировка «бригада Джамая». Ее лидер Равиль Гатиатуллин (скончался в 2020 году) якобы приказал устранить представителя конкурирующей группировки Дамира Сунгатуллина. По версии обвинения, в 2001 году его напоили, вывезли на территорию фабрики и убили.

Марата Гатиатуллина также обвиняли в покушении на Хайруллина в 1993 году, но потерпевший выжил. Два эпизода вымогательства, включая требование 4,3 млн рублей у предпринимателя, также фигурировали в деле, но один из них прекратили из-за истечения срока давности.

Суд рассмотрит последствия оправдательного вердикта в начале апреля. Окончательный приговор пока не вынесен.