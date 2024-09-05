В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Суд в Казани 5 сентября 2024 года, вынес приговор бывшему работнику коллекторской организации Рустему Фахрутдинову, который шантажировал одного из должников липовыми интимными фотографиями его жены.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет колонии. Кроме того, специалисты постановили взыскать с него 100 тыс. рублей в пользу потерпевших.

В марте 2023 года казанец взял микрозайм в размере 28 тыс. рублей (365% годовых), вот только вернуть денежные средства он не смог. Тогда ему начали звонить коллекторы. Когда местный житель решил не отвечать на звонки, то специалисты стали угрожать его супруге.

Когда и женщина перестала отвечать на звонки, коллектор отправил ее приятельнице ее порно-фотографии. Известно, что фотографии были разработаны в спецприложении. Кроме того, фотографии пришли детям, друзьям и знакомым должника. Сейчас сотрудник агентства под стражей.