В Казани суд отправил под домашний арест задержанного за махинации с земельными участками замглавы исполкома Тукаевского района

В Казани Советский районный суд выбрал меру пресечения первому заму главы исполкома Тукаевского района РТ Ильмиру Яббарову. Он отправлен под домашний арест сроком на 2 месяца до 21 мая.

Яббаров признал вину и начал сотрудничать со следствием. Он подозревается в незаконной выдаче земли сотрудникам исполкома и в мошенничестве с получением субсидий за строительство дома в Муслюмовском районе. Обвиняется в превышении полномочий и мошенничестве.

В администрации Тукаевского района РТ были проведены обыски.