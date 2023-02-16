В Казани суд оправдал депутата, ранее задержанного якобы за массовый пикет

В Казани суд оправдал депутата Ефремова, задержанного за массовый пикет

Татарстанский депутат Евгений Ефремов, выступающий против коррупции в республике, был оправдан Верховным судом Татарстана. Зеленодольского народного избранника обвиняли в участии с масовом пикете и ранее приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Сейчас Верховный суд РТ решил, что депутата наказывать не надо, пишет 116.RU.

История произошла еще в декабре 2022 года. Ефремова задержали, когда он снимал своего товарища, вышедшего на пикет. Полицейские доставили депутата в отделение Япеево и вменяли ему статью 20.2 о нарушении правил пикетирования.

Дело решением Верховного суда дело направлено в суд первой инстанции.

"Я буду добиваться уголовной ответственности для людей в погонах, борющихся с так называемым экстремизмом, и судьи первой инстанции, которая незаконно вынесла решение", — заявил сам депутат.

Напомним, что параллельно зеленодольского депутата судят по статье 222 ("Незаконное приобретение, передача или сбыт оружия"). Его обвиняют в продаже штык-ножа времен Первой мировой войны.

