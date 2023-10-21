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В Казани стоимость проезда могут поднять на 16%

В Казани стоимость проезда могут поднять на 16%

Фото: социальные сети

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Казань подала заявку в Госкомитет РТ по тарифам о повышении стоимости пользования общественным транспортом. Перевозчики столицы Татарстана просят увеличить тарифы на 16% - на 6 рублей. Если так случится, то проезд за наличный расчет увеличится до 42 рублей, при оплате картой банковской или транспортной оплатить придется 38 рублей вместо нынешних 35 рублей.

В Госкомитете РТ изучают и заявку, и хозяйственную деятельность перевозчиков, чтобы принять взвешенное решение о повышении тарифов или отказе транспортникам в их запросе.

Если заявку удовлетворят, новые цены на проезд начнут действовать с 2024 года.

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