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В Казани стоимость летних шин выросла до 15 тысяч за комплект

В Казани стоимость летних шин выросла до 15 тысяч за комплект

Фото: социальные сети

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Средняя стоимость комплекта летней резины в Казани поднялась и сейчас составляет 15 тысяч рублей, говорится в исследовании Avito.

Чаще всего казанцы выбирают резину финского производителя Nokian Tyres. Новых поставок этой резины нет, со складов скупают запасы, и стоимость порой составляет 15,3 тысячи рублей.

Вторыми по уровню спроса в Казани являются итальянские Pirelli, средняя стоимость нового комплекта составляет 17,4 тысячи рублей. А Yokohama занял третье место с ценой от 16 тысяч рублей за новый комплект.

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