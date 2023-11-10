В Казани стоимость летних шин выросла до 15 тысяч за комплект

Средняя стоимость комплекта летней резины в Казани поднялась и сейчас составляет 15 тысяч рублей, говорится в исследовании Avito.

Чаще всего казанцы выбирают резину финского производителя Nokian Tyres. Новых поставок этой резины нет, со складов скупают запасы, и стоимость порой составляет 15,3 тысячи рублей.

Вторыми по уровню спроса в Казани являются итальянские Pirelli, средняя стоимость нового комплекта составляет 17,4 тысячи рублей. А Yokohama занял третье место с ценой от 16 тысяч рублей за новый комплект.

