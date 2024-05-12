В Казани стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона». Спортсмены 12 мая будут соревноваться на двух дистанциях: 21,1 и 42,2 километра.



Все участники будут награждены памятными подарками – официальной медалью марафона с изображением города и юбилейным логотипом в виде герба Казани.



Кроме того, по итогам соревнований будут выбраны самые бегущие районы Татарстана, из которых три получат новые спортивные площадки.