В Казани стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона»
В Казани стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона». Спортсмены 12 мая будут соревноваться на двух дистанциях: 21,1 и 42,2 километра.
Все участники будут награждены памятными подарками – официальной медалью марафона с изображением города и юбилейным логотипом в виде герба Казани.
Кроме того, по итогам соревнований будут выбраны самые бегущие районы Татарстана, из которых три получат новые спортивные площадки.
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