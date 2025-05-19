В Казани старшеклассники смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней лета
Pro Город
В Казани в 2025 году 827 старшеклассников смогут подзаработать летом в рамках городской программы школьных трудовых бригад. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Рабочая смена продлится 13 дней, с продолжительностью рабочего дня от 3 до 5 часов. Подростки будут выполнять посильные задачи на территории школ и внутри зданий: уборка, помощь в благоустройстве, уход за клумбами и другое.
Размер оплаты зависит от возраста:
для 14–15-летних — 7,5 тыс. рублей
для 16–17-летних — 8,6 тыс. рублей
Такая программа позволяет подросткам не только получить первый трудовой опыт, но и внести вклад в благоустройство своей школы.
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