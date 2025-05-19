В Казани старшеклассники смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней лета

В Казани в 2025 году 827 старшеклассников смогут подзаработать летом в рамках городской программы школьных трудовых бригад. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рабочая смена продлится 13 дней, с продолжительностью рабочего дня от 3 до 5 часов. Подростки будут выполнять посильные задачи на территории школ и внутри зданий: уборка, помощь в благоустройстве, уход за клумбами и другое.

Размер оплаты зависит от возраста:

для 14–15-летних — 7,5 тыс. рублей

для 16–17-летних — 8,6 тыс. рублей

Такая программа позволяет подросткам не только получить первый трудовой опыт, но и внести вклад в благоустройство своей школы.