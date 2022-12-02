В Казани стало известно, как будет выглядеть новый перинатальный центр

ГУП "Татинвестгражданпроект" представил эскизы фасадов нового перинатального центра, который появится в Казани. Семиэтажное здание будет рассчитано на 160 коек, пишет "Бизнес Онлайн". Каждый год в центре планируется принимать до 8 тысяч родов.

Помощь тут будут оказывать жительницам Казани и близлежащих районов РТ. Сам центр расположится на базе роддома горбольницы № 7.

В центре обустроят лаборатории, акушерское отделение на сотню коек, большие реанимационные отделения, отделение патологии новорожденных на 60 мест, четыре операционных и семь родзалов. Будет отделение ЭКО. Организуют также молельные комнаты.

Примечательно, что новое здание будет связано с уже существующим акушерским корпусом, а в самом корпусе будет проведен капитальный ремонт.

Напомним, в марте этого года в Казани заложили первый камень в фундамент будущего перинатального центра.